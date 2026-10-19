Полиция Петербурга пресекла бизнес двух теневых банкиров

Они успели заработать около 20 млн рублей.

Полицейские пресекли криминальный бизнес двух теневых банкиров в возрасте 49 лет и 51 года. Они успели заработать около 20 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 19 октября.

Злоумышленники работали с 2022 по 2026 годы. Фигуранты использовали реквизиты подконтрольных фирм-однодневок и ИП. На их имя открывались расчетные счета, через которые проводились транзитные операции для клиентов, желавших нелегально обналичить средства. За свои услуги "предприниматели" удерживали не менее 17,5% комиссии от каждой суммы.

В ходе обысков в офисах и по местам жительства задержанных изъяли пластиковые карты, печати фиктивных организаций, телефоны и персональные компьютеры. По данному факту следователи Калининского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали о том, что нелегальные банкиры получили условные сроки и штрафы за махинации в Петербурге.

Видео: пресс-служба МВД России