В Петербурге осудили банду умелых угонщиков иномарок

За несколько месяцев мужчины угнали около 9 автомобилей.

Невский районный суд Петербурга вынес приговор группе профессиональных угонщиков автомобилей, сообщила 3 марта объединенная пресс-служба судов.

Еще в 2017 году трое мужчин подготовили целый арсенал устройств и инструментов для отключения автомобильной сигнализации и запуска двигателя, после чего похитили "Хендай Солярис", припаркованный у дома №85 корпус 1 по Северному проспекту. Злоумышленники действовали согласно заранее разработанному плану и похищенный автомобиль сопровождали на своем личном, пока не доезжали до места сокрытия. Хозяину иномарки оказался причинен ущерб более чем в полмиллиона рублей.

За несколько месяцев банда тайно похитила порядка восьми машин с имуществом автовладельцев внутри автомобилей. Кроме того, один из угонщиков был в федеральном розыске и при задержании в сентябре 2018 года предъявил полицейским поддельное удостоверение водителя на чужое имя.

В суде мужчины признали вину, двое угонщиков получили по пять лет в колонии общего режима, третьему, предъявившему поддельное удостоверение, добавили еще два месяца к аналогичному сроку.

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