В Петербурге прошли две акции в память о погибших в Кемерово: как это было

Несколько тысяч человек возложили цветы на Дворцовой площади и на Марсовом поле.

27 марта жители Санкт-Петербурга вышли сразу на две акции в память о жертвах страшного пожара, который, по официальным данным, унес жизни 64 человек. Большая часть погибших были дети, которые пришли вместе с родителями и друзьями в кино в воскресный день. Сотни петербуржцев сначала пришли с цветами на Дворцовую площадь, а потом большая часть пошла на Марсово поле, чтобы оставить игрушки, свечи и цветы около вечного огня.

На главной площади города выступили представители администрации, актеры и общественные деятели. Начали акцию с молебна о погибших кемеровчанах. Первым соболезнования и слова поддержки высказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Траурный митинг закончился минутой молчания. После этого горожане выстроились в очередь, чтобы возложить цветы, зажечь свечи, оставить детские игрушки. На ограждении висели плакаты "Кемерово 25.03.2018", "Детишки", "Кемерово - мы с тобой!". Полоса красных гвоздик, роз и хризантем растянулась больше, чем на десять метров.

После окончания официальной акции скорби, петербуржцы массово отправились на стихийный митинг на Марсовом поле. Несмотря на то, что сотрудники полиции по громкоговорителям просили собравшихся вернуться обратно на Дворцовую, люди продолжали стоять с цветами в руках вокруг вечного огня. Чтобы почтить память погибших, люди проставали часовую очередь.

На Марсово поле пришли городские активисты, представители различных движений, оппозиционеры, а также семьи с маленькими детьми. Даже к моменту наступления темноты петербуржцы продолжали идти с букетами. Кто-то просто стоял и со слезами на глазах смотрел на огонь, кто-то собирался в группы, чтобы обсудить трагедию и ее причины, а кто-то достал плакаты. Полицейские пытались заставить активистов убрать транспаранты, но люди каждый раз отстаивали их.

По неофициальным данным на несогласованный митинг собралось около тысячи человек. На Дворцовую 28 марта пришли от 2 до 4 тыс. петербуржцев.

Напомним, 25 марта всю Россию потрясла страшная трагедия, которая произошла к центре Кемерово. Вспыхнувший, как спичка, торговый центр "Зимняя Вишня" оставил у себя в заложниках больше сотни людей. В первый час пожара сообщалось о пяти погибших детях, которые остались в кинозале, однако уже к утру следующего дня цифра погибших достигла 50-ти, а позже в МЧС подвели итог – погибли 64 человека.

Фото, видео: Piter.tv