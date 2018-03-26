Трагедия в Кемерово: последние новости

25 марта всю Россию потрясла страшная трагедия, которая произошла к центре Кемерово. Вспыхнувший, как спичка, торговый центр "Зимняя Вишня" оставил у себя в заложниках больше сотни людей. В первый час пожара сообщалось о пяти погибших детях, которые остались в кинозале, однако уже к утру следующего дня цифра погибших достигла 50-ти, а позже в МЧС подвели итог – погибли 64 человека. Piter.tv собрал всю информацию о том, что случилось в ТЦ в минувшее воскресенье.

Пожар в Кемерово: причины возникновения

Огонь охватил около полутора тысяч квадратных метров. Было установлено, что в результате случившегося произошло обрушения потолка над кинотеатром. Под обломками похоронило зрители, среди которых большинство были дети.

Следственный комитет установил, что один из охранников во время возникновения пожара отключил систему оповещения. На данный момент, имя подозреваемого не разглашается. Также по факту трагедии задержали и допросили директора ТЦ и арендатора помещения, где по предварительной версии и начался пожар. Вопросы возникли и к руководителю организации, которая несла ответственность за работу пожарной сигнализации.

Следственный комитет отметил и еще одно нарушение, которое помещало спастись посетителям – эвакуационные выходы были заблокированы. Проблему с выходом подтвердила и мама одной из девочек, которая оказалась в эпицентре возгорания. Она рассказала, что охранники не пускали людей к выходам, отправляя их в разные стороны.

В сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент возникновения пожара. На последнем этаже "Зимней Вишни" было установлено множество игровых автоматов и детских тематических площадок, на которой и было замечено пламя. На 1:33 минуте записи появляется яркая огненная вспышка. Заметив ее, люди начинают убегать в разные стороны. Меньше через десять секунд огромное помещение полностью заволакивает черным дымом. Видимость становится нулевой, а пламя, искрясь, продолжает распространяться. Меньше чем резе 20 секунд в помещении наступила темнота.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" сотрудник экстренных служб выдвинул еще одну версию случившегося. По мнению специалиста мог взорваться какой-то баллон. В развлекательных центрах чаще всего встречается пропан, используемый в изготовлении попкрона и сахарной ваты. Также он отметил, что в ТЦ всегда много пыли и горючих материалов, а на опубликованной записи видно уже момент распространения.

Пользователи соцсетей заметили, что на опубликованной видеозаписи отсутствуют три минуты, во время которых и случился пожар. Еще одной версией случившегося в "Зимней Вишне" считают поджог.

Трагедия в Кемерово: последние новости, сколько человек погибло и пострадало

Россияне заметили, что федеральные каналы не стали менять эфирную сетку из-за ЧП в Кемерово. Сюжеты о происшествии появились в основном в утренних выпусках. 25 марта некоторые каналы не стали включать информацию в заготовленные ранее программы, поэтому в дальних уголках страны даже в вечерних сюжетах о случившемся не сообщалось.

Во второй половине дня, 26 марта, в МЧС назвали окончательное число погибших. По данным ведомства, жертвами пожара стали 64 человека. Из них удалось опознать только 15 погибших. Пучков добавил, что пропавшими без вести числятся еще шесть человек. Министр предполагает, что они остались под завалами. Спасатели пытаются их поднять. В больницах находятся еще 52 человека, которым удалось выбраться из пекла живыми. О их состоянии, на данный момент, не сообщается.

Основатель "КДВ групп" Денис Штенгелов в интервью "Ведомостям" заявил, что компания, которой принадлежал сгоревший ТЦ, выплатит семьям пострадавшим по три миллиона рублей за каждого погибшего. Местные власти сообщили, что пострадавшие получат по миллиону рублей в качестве компенсации.

"КДВ групп" занимается производством кондитерских изделий, снеков и конфет. К компании относятся такие бренды как :"Три корочки", "Хрустящий картофель", "Кириешки". Расследование продолжается. Ущерб от пожара оценили в четыре миллиарда рублей.

Трагедия в Кемерово: очевидцы

Корреспонденты "Медузы" смогли поговорить с семьями погибших и пострадавших, которых собрали в спортзале ближайшей школы. Александра и Ольга потеряли в пожаре трех дочерей, двум было по 11, а третье всего 5. Девочек отправили в кино, вскоре одна из них позвонила и рассказала, что в зале дым, а двери заперты. Отец бросился на помощь, но, не сумев добраться самостоятельно, бросился звать спасателей. Однако они свернули по дороге, так как им сказали, что на лестнице огонь. Девочки сгорели заживо.

Первое заявление от начальника главного управления МЧС Евгения Дедюхина произошло только в 10 вечера, а в 11 в спортзале выступил глава города Середюк и вице-губернатор Владимир Чернов. Очевидцы рассказали, что власти и службы находились в растерянности и не знал что делать, убитые горем люди кричали и требовали объяснений случившемуся. Первым предположением властей стало то, что какой-то ребенок поджег поролоновый наполнитель в батутном центе (тот самый, который виден на записи).

В соседний зал на тот же мультик пришла группа пятиклассников вместе с учительницей примерно за 15 минут до начала пожара. Школьники отмечали весенние каникулы и провели в комплексе много времени, катаясь на коньках и играя в боулинг. Кинотеатр был последней точкой их времяпровождения. Класс вместе с учительницей не смогли выбраться из кинозала живыми.

Всю ночь родители сидели в спортзале и ждали информации о погибших, кто-то рассказывал о криках детей в закрытых лифтах. На месте работали сотрудники МЧС и Скорой помощи.

С Самого утра 26 марта перед станцией переливания крови выстроилась огромная очередь горожан, которые без объявления добровольно пришли сдать кровь для пострадавших. Их акцию поддержали и неравнодушные петербуржцы.

Фото: ВКонтакте, Instagram

Видео: Instagram, Инцидент Кемерово, Piter.tv