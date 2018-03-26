Родители заявили, что охрана ТЦ в Кемерово не выпускала детей из полыхающего здания

Мама одной из девочек рассказала, что у детей началась паника, в результате которой началась давка. Охрана отправляла детей к разным лестницам.

После страшной трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" продолжают появляться все более шокирующие подробности. Как сообщает 26 марта РИА "Новости", мать одной из девочек заявила, что охранники комплекса не давали пройти детям на улицу.

Женщина рассказала, что ее дочь с подругой хотели подняться на четвертый этаж, но там их встретил огонь и дым. Когда они попытались убежать, охранники ТЦ их не пропускали.

"Я спрашивала: „Кто вас не пропускает?" Они отвечают: „Охранники, дядьки в форме". Говорили: „Идете по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: „Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была… Валентина Клопенко, мама девочки, которая оказалась в эпицентре огня

Напомним, пожар вспыхнул 25 марта на 4-м этаже торгового цента в Кемерово. По последний данным МЧС, в результате происшествия погибли 64 человека.

Видео: Piter.tv , Инцидент Кемерово