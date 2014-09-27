Сергей Генин и Андрей Бурсин не признают себя виновными.

Защита пожарных, признанных виновными по делу "Зимней вишни", обжаловала приговор. Об этом журналистам ТАСС рассказала адвокат Светлана Тарасюк. Специалист пояснила, что ранее сотрудников пожарной службы Сергея Генина и Андрея Бурсина судебная инстанция (Заводской районный суд) признала виновными по статье за халатность во время тушения торгового центра в Кемерове. Данное постановление сторона защиты считает несправедливым, а также нарушающим УК и УПК РФ. Фигуранты дела также не признают себя виновными.

Защитой сотрудников МЧС Бурсина А. С. и Генина С. В. подана апелляционная жалоба на приговор Заводского районного суда города Кемерово по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня. Светлана Тарасюк, адвокат

Генин и Бурсин не думают, что посетители "Зимней вишни" погибли по их вине. Ранее Бурсин заявил о том, что не может нести ответственность за то, что пожар произошел по чьей-то вине. Он заметил, что просто выезжает на место и пытается исправить это преступление. Мужчина был первым руководителем в ликвидации пламени в здании ТЦ. Сергей Генин спас из огня в тот день человека.

Бурсину вменяется гибель 60 человек. Мужчина приговорен к шести годам колонии общего режима. Генину вменяется гибель 37 человек. Его наказали пятью годами лишения свободы.

Завершено оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне".

Фото: Piter.tv

