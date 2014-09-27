Защита пожарных, признанных виновными по делу "Зимней вишни", обжаловала приговор. Об этом журналистам ТАСС рассказала адвокат Светлана Тарасюк. Специалист пояснила, что ранее сотрудников пожарной службы Сергея Генина и Андрея Бурсина судебная инстанция (Заводской районный суд) признала виновными по статье за халатность во время тушения торгового центра в Кемерове. Данное постановление сторона защиты считает несправедливым, а также нарушающим УК и УПК РФ. Фигуранты дела также не признают себя виновными.
Защитой сотрудников МЧС Бурсина А. С. и Генина С. В. подана апелляционная жалоба на приговор Заводского районного суда города Кемерово по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня.
Светлана Тарасюк, адвокат
Генин и Бурсин не думают, что посетители "Зимней вишни" погибли по их вине. Ранее Бурсин заявил о том, что не может нести ответственность за то, что пожар произошел по чьей-то вине. Он заметил, что просто выезжает на место и пытается исправить это преступление. Мужчина был первым руководителем в ликвидации пламени в здании ТЦ. Сергей Генин спас из огня в тот день человека.
Бурсину вменяется гибель 60 человек. Мужчина приговорен к шести годам колонии общего режима. Генину вменяется гибель 37 человек. Его наказали пятью годами лишения свободы.
Завершено оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне".
Фото: Piter.tv
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