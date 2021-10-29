Фигуранты первого дела о пожаре в "Зимней вишне" получили от 5 до 14 лет тюрьмы

Основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова приговорена к 14 годам заключения в колонии общего режима. Гендиректор комплекса Надежда Судденок получила 13,5 лет тюрьмы.

Заводской районный суд в Кемерово вынес приговор по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова приговорена к 14 годам заключения в колонии общего режима. Она признана виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Несоблюдение пожарных норм привело к гибели 60 человек при пожаре в ТРЦ в марте 2018 года. Пока она находится под арестом. Судья учел смягчающие обстоятельства в виде наличия у неё несовершеннолетнего ребенка, состояния здоровья, возмещения ущерба 18 потерпевшим и частичного признания вины.

Также приговор вынесен техническому директору этого предприятия Георгию Соболеву (11 лет), гендиректору "Зимней вишни" Надежде Судденок (13,5 лет), охраннику, сотруднику ЧОП Сергею Антюшину (8 лет), начальнику службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрею Бурсину (6 лет). Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин отправится под стражу на 5 лет, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко – на 6,6 года, инженер противопожарной системы Александр Никитин – на 5,5 года.

Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Ещё 147 посетителей ТРЦ пострадали.

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Видео: Telegram / SHOT