В Петербурге под домашний арест отправили представителя главы Чечни по СЗФО

Мужчину обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

Московский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения в отношении руководителя представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу Ислама Хизриева. Мужчину, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, отправили под домашний арест. Об этом пишет Объединенная пресс-служба городских судов.

"Порше Кайен Турбо" Хизриева остановили днем 26 октября сотрудники ГИБДД. Во время осмотра автомобиля было обнаружено и изъято "некое вещество". Позже эксперты установили, что это была наркотическая смесь, содержащая мефедрон. Масса запрещенного вещества составила не менее 2,93 граммов.

Обвинение просило суд заключить мужчину под стражу. Сам Хизриев вину не признал.

Суд следствию отказал, избрав домашний арест. Сообщили в пресс-службе

Ранее мы писали, что петербуржцу назначили 16 лет лишения свободы за производство наркотиков.

Фото: Piter.TV