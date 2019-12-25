Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Инстанция признала виновных во взяточничестве, из-за которых произошла трагедия в Кемеровской области.

Судебная инстанция вынесла новые приговоры по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", находившимся в Кемеровской области. Известно, что генеральный директор компании-подрядчика "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко признан виновным и будет отбывать 15 лет в колонии строгого режима. Его фирма проводила реконструкцию ТЦ. Предприниматель также наказан штрафом в размере 70,5 тысяч рублей и запретом на право управленческой деятельности в коммерческих структурах.

Бывшая руководительница местного Госстройнадзора по Кузбассу Танзиля Комкова получила 18 лет лишения свободы в колонии, а также штраф в размере 80 миллионов рублей. Ее заместитель в профильном ведомстве Светлана Шенгерей сядет в колонию на семь лет.

Сыну бывшей главы ведомства Эдуарду Комкову суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок в десять лет. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима. Он обязан выплатить штраф в виде 70 миллионов рублей. Бизнесмен получил запрет на право вести деятельность, связанную с осуществлением управленческих функций в частных предприятиях на 8 лет.

Напомним, что следственные органы считают, что в период с 2013 по 2014 года совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку руководителю инспекции Комковой, а также ее сыну Эдуарду и Чередниченко. Сумма взятки составила 7 млн рублей. Это решение позволило ответственным лицам закрыть глаза на реконструкцию здания без необходимого разрешения на строительство. Работы нарушили утвержденный проект конструкции. В частности, на всех этажах здания должны были быть установлены системы пожаротушения. Однако это требование не было реализовано.

Защита пожарных, признанных виновными по делу "Зимней вишни", обжаловала приговор.

Фото: Piter.tv

