Человеческий фактор сыграл ключевую роль в трагедии ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

По последним данным, жертвами пожара, произошедшего в торговом центре города Кемерово, стало 56 человек

"Состояние пожарной безопасности в торговом центре в Кемерово было "удручающим", и это не является единичным случаем",- говорит эксперт по пожарной безопасности Александр Глущенко.

Издание "Экономика сегодня" сообщает о численности погибших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня". На данный момент, известно что из-за происшествия в торговом комплексе погибло 56 человек. Также сообщается, что в начале пожара 44 пострадавших обратились в медучреждения за помощью и 10 из них остаются в стационаре.

"Системы пожарной безопасности, судя по данным, не сработали либо сработали не в полном объеме, это вопрос технического обслуживания, содержания системы. Видимо, регламентные работы выполнялись не надлежащим образом. Что до технического состояния, и, самое главное, содержания эксплуатационных выходов, некоторые двери, по данным источников, были закрыты, это привело к тому, что люди не смогли спастись"

– сообщил Глущенко.

То, что случилось, относят к части системных проблем. Главным фактором, определяющим причину трагедии, эксперты признают человеческий: "На период проверки двери легко откроют, все работает, все исправно, проверка ушла, двери закрывают".

Малый бизнес, обладающий определенными льготами по проведению проверок, их частоте и объеме – собственники бизнеса, естественно, пользовались данной возможностью.

Фото: meduza.io