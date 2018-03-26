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Петербург поможет пострадавшим в Кемерово донорской кровью

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По последним данным, в пожаре погибли 64 человека.

Сегодня, 26 марта, в Кемерово с раннего утра у центра переливания крови огромное скопление людей. Они пришли сдать кровь для пострадавших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Медучреждения Петербурга также окажут помощь больницам Кемерово, принявшим пострадавших после трагедии. Об этом сообщила заместитель главного врача Городской станции переливания крови Надежда Цыбульская.

В Санкт-Петербурге сейчас достаточно запасов донорской крови, которую отправят по первому требованию.

- добавила она.

Вчера, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался пожар. Спасателям удалось потушить огонь лишь к утру понедельника. Сейчас на месте происшествия до сих пор ведут поисково-спасательные работы. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека. У торгового центра жители Кемерово организовали меимориал. В торговому центру люди несут цветы, мягкие игрушки и свечи. 

Соболезнования семьям пострадавших выразил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко:

Санкт-Петербург готов при необходимости оказать возможную помощь пострадавшим. Эта жуткая трагедия должна стать примером для всех городов и регионов по организации пожарной безопасности в местах массового скопления людей.

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Категории: Новости СПб Картина дня

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