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Видео: В Кемерово загорелось здание площадью 1000 квадратных метров

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В здании располагаются автосалон Hyundai и автоцентр "Славия".

В понедельник, 20 мая, в Кемерово пожар охватил здание 1 тысяча м². Об этом сообщили в пресс-службе местного МЧС.

Как стало известно, пожар  случился в здании, в котором находится автосалон Hyundai и автоцентр "Славия". По состоянию на 21:30 практически полностью кровля здания оказалась охвачена огнём. Всю площадь заволокло густым черным дымом. На месте работают 12 пожарных экипажей.

Данных о наличии в внутри людей пока не уточняются. По информации "Интерфакса" пожар мог случиться из-за короткого замыкания.
Фото и видео: социальные сети 

Теги: автосалон hyundai, пожар в кемерово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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