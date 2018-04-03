СКР назвал более вероятную причину пожара в ТЦ "Зимняя Вишня"

На официальном сайте Следственного комитета России опубликовано видео с рабочей поездкой в Кемерово Бастрыкина, в котором называется вероятная причина возгорания.

27 марта Президент России Владимир Путин на встрече с инициативной группой кемеровчан пообещал, что расследование по уголовным делам будет максимально прозрачным, о чем он напомнил А. Бастрыкину в ходе заседания. 31 марта Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с рабочим визитом побывал в Кемерово в связи с расследованием уголовных дел, связанных с гибелью 64 человек в ТЦ "Зимняя Вишня". На официальном сайте СКР опубликован видеоотчет об этой поездке.

А. Бастрыкин почтил память погибших у народного мемориала и возложил цветы. Председатель СКР побывал на месте пожара, где проходят следственные действия. Группа опытных криминалистов и следователей из Москвы работает круглосуточно. Бастрыкин ознакомился с результатами расследования на месте трагедии. Следователи рассказали, что люди в кинозале, где было больше всего погибших, погибли от отравления продуктами горения (1.45 минута видео). Названа и самая вероятная причина возникновения пожара (2.16 минута видео). Следователи рассказали, что высоковольтный кабель проходил транзитом через всю игровую зону, в том числе и над батутным сухим бассейном, откуда начался пожар. Пучок электрических проводов буквально свисал над "ванной" с поролоновыми кубиками. Специалисты называют предположительной причиной пожара короткое замыкание. Ранее Piter.TV публиковал полное видео начала пожара с камеры наблюдения у игровой зоны ТРЦ "Зимняя Вишня".

Затем Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших и пострадавших. Он рассказал о ходе расследования, ответил на вопросы и выслушал пожелания и претензии людей. На этой встрече было дано обещание, что экспертизы по установлению личностей погибших проведут в кратчайшие сроки. Граждане попросили дать правовую оценку действиям МЧС.

В видео сообщается, что в ходе расследования картина трагедии становится все более ясной. Стало известно и о простых гражданах, которые спасли десятки людей. Им были вручены награды СКР.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации