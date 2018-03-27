"Даже не сомневайтесь!": Путин на встрече с инициативной группой граждан пообещал прозрачность расследования пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

В сети опубликовано видео со встречи Президента РФ с группой инициативных граждан в Кемерово, где глава государства пообещал, что будет полное расследование и все виновные будут наказаны.

Сегодня, 27 марта, Президент РФ приехал в Кемерово, чтобы почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово и лично проконтролировать ход расследования.

Piter.TV ранее рассказывал читателям о поездке главы государства в Кемерово. Сейчас появилось видео со встречи Президента РФ с инициативной группой горожан. В ходе этой встречи Владимир Путин обещал самое тщательное и полное расследование всех причин и обстоятельств столь масштабной трагедии. Он обещал, что расследование будет прозрачным и все виновные будут наказаны.

Работает следственная группа в 100 человек. Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто дал разрешение, кончая теми, кто был должен отслеживать безопасность. С этим ЧОПом, который сидел там и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке, начиная с момента перерегистрации этого здания из бывшей фабрики в торговый центр. В.В. Путин, Президент РФ

На вопрос девушки о прозрачности и максимальном расследовании, Владимир Путин ответил, что даже не нужно в этом сомневаться.

Видео: YouTube/ Михаил Седых