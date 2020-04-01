Совладельцу "Зимней вишни" Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение

По версии следствия Вишневский дал взятку в размере 7 миллионов рублей, вследствие чего ТЦ был сдан в эксплуатацию с множественными нарушениями.

Совладельцу ТЦ "Зимней Вишне" предъявлено обвинение по статье "дача взятки".

Ранее Piter.TV сообщал, что Польша выдала России совладельца ТЦ "Зимняя Вишня Вячеслава Вишневского. 24 марта В. Вишневский был передан УФСИН России по Калининградской области. Из-за сложной эпидемиологической обстановки Вишневский и сотрудники УФСИН были помещены на карантин. Проведенный анализ на коронавирус показал отрицательный результат у Вишневского, и следствие предъявило ему обвинение по статье "дача взятки".

Он обвиняется в передаче взятки в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, в отношении которой уже рассматривается в суде уголовное дело. В результате здание ТЦ "Зимняя Вишня" с явными многочисленными нарушениями было введено в эксплуатацию.

25 марта было 2 года со дня трагических событий в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. В этот день в ТЦ произошел крупный пожар, в котором погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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