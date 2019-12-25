В Марий Эл неизвестный убил женщину и ее детей в квартире

В Марий Эл в своей квартире жестоко убиты женщина и ее двое детей.
Как сообщают региональные следственные органы СКР по Республике Марий Эл, накануне 31 марта в своей квартире в г. Волжске были найдены тела 31-летней женщины и ее несовершеннолетних детей, 14-летнего сына и 11-летней дочери. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц, малолетнего".
На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Следствие выясняет все обстоятельства убийства.
Местные СМИ сообщают, что семья была зарезана. Известно, что отец детей проживает отдельно.
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Фото; СУ СК РФ по Республике Марий Эл
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