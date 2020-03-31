Видео: В Якутске мужчина признался в убийстве двух женщин и двух маленьких детей

Задержанный рассказал, как убивал своих жертв.

В Якутске мужчина дал признательные показания в убийстве четырех человек, двое из которых дети.

Накануне Piter.TV сообщал о чудовищном убийстве 2 женщин и 2х маленьких детей в частном доме Якутска. В жилом доме, расположенном по ул. 1 База г. Якутска, обнаружены тела двух взрослых и двух малолетних детей с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье "убийство четырех лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". Подозреваемый во время задержания ранил ножом оперативника и добавил себе статью "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В ходе следствия установлено, что ранним утром 29 марта 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, пришел в частный дом своего знакомого, где совершил убийство двух женщин и двух малолетних детей.



Во время задержания он пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. Будучи настигнутым, он нанес полицейскому ножом резаную рану левого предплечья. В ходе допроса он сообщил следователю обстоятельства совершенных преступлений и признал вину. СУ СК РФ по Республике Саха -Якутия

Расследование уголовного дела продолжается. В местных СМИ сообщается, что в доме были убиты бабушка, мать и двое детей в возрасте 5 и 7 лет.

Видео: СУ СК РФ по Республике Саха -Якутия