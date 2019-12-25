В Якутске мужчина убил двух взрослых и двух детей

При задержании подозреваемый в убийстве 4х человек ранил полицейского.

В частном доме Якутска с признаками насильственной смерти нашли тела 4х человек.

Региональные следственные органы сообщают, что в жилом доме, расположенном по ул. 1 База г. Якутска, обнаружены тела 2х взрослых и двух малолетних детей с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый во время задержания ранил ножом оперативника.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и выполняются другие необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия)

В социальных сетях и местных СМИ сообщают, что убийство было выполнено из мести. Хозяин дома в свое время свидетельствовал против подозреваемого (наркоторговля). В доме были убиты бабушка, мать и двое детей в возрасте 5 и 7 лет.

Фото: СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия)