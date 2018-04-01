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Опубликовано полное видео первых секунд пожара игровой зоны в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

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Игорь Востриков продолжает публиковать видео с камер наблюдения ТЦ "Зимняя Вишня".

Игорь Востриков, потерявший в пожаре жену, сестру и трех детей, продолжает публиковать видео с камер наблюдения ТЦ "Зимняя Вишня". Сегодня, 1 апреля, спустя неделю после трагедии, опубликовано полное видео с камеры, которая показывает игровую зону, где начался пожар. Ранее видео с этой камеры публиковалось обрезанное. Сейчас в общем доступе есть полная картина.

На данном видео видно, как первые люди начинают выбегать из игровой детской зоны. Буквально через несколько секунд этаж полностью погружается в черноту - гаснет свет и все заволакивает черным дымом.

Ранее Востриков опубликовал видео с давкой на пожарной лестнице, видео с камеры в коридоре кинозалов, в одном из которых и погибла его семья.

Видео: Игорь Востриков

Теги: игорь востриков , пожар в кемерово , трагедия в кемерово , тц зимняя вишня
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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