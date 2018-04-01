Опубликованы кадры давки при эвакуации по узкой лестнице ТЦ "Зимняя Вишня"

В сети обнародовано видео с еще одной камеры наблюдения в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово, где погибло при пожаре 64 человека.

Спустя неделю, после страшного пожара в ТЦ "Зимняя Вишня", в котором погибли 64 человека, большинство из которых дети в сети продолжают публиковать видео с камер наблюдения.

Сегодня, 1 апреля, обнародовано видео с одной из лестниц торгового центра. На представленных кадрах видно, что лестница, которая оказалась открытой при эвакуации воспользовалась очень большая часть посетителей ТЦ. Но лестница очень узкая, и образовалась давка. Видно, что по лестнице спускаются люди с нескольких этажей. Остальные пожарные выходы попросту оказались закрытыми.

Видео: Telegram/HUE