Начало конца: камеры запечатлели начало пожара в кемеровском ТЦ

У посетителей было 20 секунд на то, чтобы спастись от ядовитого дыма.

Днем 25 марта в центре Кемерово произошла страшная трагедия. Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" унес жизни 64 человек, большая часть которых были дети. В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент возгорания.

На кадрах, опубликованных в группе "Инцидент Кемерово" в социальной сети Вконтакте видно оживленный развлекательный центр. Как и во многих комплексах, на последнем этаже "Зимней Вишни" было установлено множество игровых автоматов и детских тематических площадок. В воскресный день по четвертому этажу гуляли школьники и семейные пары с маленькими детьми.

На 1:33 минуте записи появляется яркая огненная вспышка. Заметив ее, люди начинают убегать в разные стороны. Меньше через десять секунд огромное помещение полностью заволакивает черным дымом. Видимость становится нулевой, а пламя, искрясь, продолжает распространяться. Меньше чем резе 20 секунд в помещении наступила темнота.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что охрана ТЦ в Кемерово не выпускала детей из полыхающего здания. По последний данным МЧС, в результате происшествия погибли 64 человека.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово