Снос ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово остановили

Начавшийся вчера печально знаменитого ТЦ "Зимняя вишня" остановили адвокаты, заявив, что строение является вещдоком.

Накануне, 15 мая, начался снос ТЦ "Зимняя вишня, в котором в пожаре погибло 60 человек. Распоряжение о сносе здания дал врио губернатора Кемеровской области Цивилев. На месте "Зимней вишни" планируется разбить сквер и установить там либо часовню, либо памятник погибшим при пожаре.

Позднее на место работ прибыли адвокаты потерпевших и арендаторов здания и приостановили снос, заявив, что ТЦ является вещественным доказательством. Следственные органы подтвердили, что здание является вещдоком.

Видео: Mnogo.Media, HUE