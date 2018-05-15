В Кемерово начался снос ТЦ "Зимняя вишня"

В сети опубликовано видео первых работ по сносу здания торгового центра, в котором при пожаре погибли 60 человек в марте 2018 года.

Сегодня, 15 мая, начался снос ТЦ "Зимняя вишня", в котором из-за пожара погибли 60 человек, большинство из которых дети.

25 марта из-за короткого замыкания в проводке произошел сильный пожар. В ТЦ после трагедии вскрылись множественные грубейшие нарушения. Не были открыты пожарные выходы, не работала система оповещения. Огонь и едкий дым распространялся по ТЦ с неимоверной скоростью. Большая часть погибших не смогли выбраться из одного из залов кинотеатра, в котором показывали детский мультфильм.

После трагедии СК России проводил в ТЦ следственные действия. Сейчас они завершены, и власти города приступили к сносу строения. Решение о сносе было принято сразу же после трагедии. На месте "Зимней вишни" планируется разбить сквер и установить или часовню или памятник погибшим при пожаре. Расходы по сносу здания взяли на себя собственники "Зимней вишни", которые подписали соглашение на передачу имущества городу на безвозмездной основе.

Видео: Mnogo.Media, HUE