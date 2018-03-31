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Появилось видео первых секунд эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня"

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Игорь Востриков, который потерял семью в страшном пожаре в Кемерове рассказал о том, как люди узнали о пожаре в кинозалах.

В сети появилось видео первых секунд эвакуации людей с торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Игорь Востриков, который потерял семью 25 марта, прокомментировал видеозапись и рассказал, как все было на самом деле.

Все. То есть уже там возгорание пошло. Люди начали эвакуироваться. Вот двери: это синий зал получается и сразу же дверь в красный зал кинотеатра. В красном все погибли, потому что заперлись. 

Игорь Востриков

Собеседник Игоря уточнил сказанное: "Так - дверь-то открыта в красный зал". 

В красный зал просто она открыла дверь и побежала девочка туда дальше. Она ничего не крикнула. Время сейчас уже 45 секунд с момента пожара. Вот только спустя 50 секунд, когда уже большой огонь...То есть 13 секунд назад люди только узнали о том, что пожар. С других залов, как пошла цепная реакция эвакуации, и люди начали выбегать.

Пояснил Игорь Востриков

Видео: Telegram - HUE

Теги: зимняя вишня , кемерово , новости россии , первые секунды эвакуации , тц зимняя вишня пожар
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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