Полиция не пускает петербуржцев на Марсово поле для проведения траурного митинга

Полиция разгоняет всех петербуржцев, кто пришёл на Марсово поле почтить память погибших в Кемерове. Сообщает корреспондент Piter.TV.
27 марта на Марсовом поле собралось больше сотни человек, чтобы почтить память погибших в пожаре в Кемерове. Однако сотрудники полиции, используя мегафоны, разгоняют людей, руководствуясь тем, что "официальное место проведения траурного митинга на Дворцовой площади".
Но люди продолжают стоять в очереди к вечному огню и возлагать цветы.
Также корреспондент сообщает, что все с Дворцовой площади направились на Марсово поле.
На Марсовом поле никто не собирается в кучу, никто не кричит. Люди просто спокойно возлагают цветы к мемориалу. Никого из активистов нет. Мы не понимаем, почему сотрудники полиции пытаются всех разогнать.
Уточняет корреспондент
Отметим, что на Дворцовой площади образовался стихийный мемориал. Петербуржцы принесли на площадь цветы, игрушки и свечи.
Фото: Piter.TV