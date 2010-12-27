Полиция не пускает петербуржцев на Марсово поле для проведения траурного митинга

Сотрудники полиции просят всех вернуться на Дворцовую площадь.

Полиция разгоняет всех петербуржцев, кто пришёл на Марсово поле почтить память погибших в Кемерове. Сообщает корреспондент Piter.TV.

27 марта на Марсовом поле собралось больше сотни человек, чтобы почтить память погибших в пожаре в Кемерове. Однако сотрудники полиции, используя мегафоны, разгоняют людей, руководствуясь тем, что "официальное место проведения траурного митинга на Дворцовой площади".

Но люди продолжают стоять в очереди к вечному огню и возлагать цветы.

Также корреспондент сообщает, что все с Дворцовой площади направились на Марсово поле.

На Марсовом поле никто не собирается в кучу, никто не кричит. Люди просто спокойно возлагают цветы к мемориалу. Никого из активистов нет. Мы не понимаем, почему сотрудники полиции пытаются всех разогнать. Уточняет корреспондент

Отметим, что на Дворцовой площади образовался стихийный мемориал. Петербуржцы принесли на площадь цветы, игрушки и свечи.

Фото: Piter.TV