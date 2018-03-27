Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 19:00
0
ProkVad
72
Код вставки плеера

На Дворцовой площади в Петербурге начался траурный митинг в память о погибших в Кемерове

0
 
 

Люди возлагают цветы и свечи.

Сегодня, 27 марта, в Петербурге на Дворцовой площади был организован траурный митинг, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово, сообщает корреспондент Piter.TV.

На главной площади города проходит траурный митинг, который ранее был инициирован в социальных сетях и поддержан сотнями местных жителей.

Любой желающий может подойти и зажечь свечу. Люди возлагают цветы, которые принесли с собой.

Сообщает корреспондент

Люди возлагают цветы и ставят свечи рядом с Александрийским столпом, у подножия которого организован стихийный мемориал. Там же проходит траурный молебен. Многие жители города пришли на Дворцовую площадь со своими детьми.

Траурный митинг продолжится на Марсовом поле в 19.00.

Напомним, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерове произошел 25 марта. День национального траура объявлен 28 марта.

Видео: Piter.TV

Все новости района
Теги: зимняя вишня , кемерово , пожар , траурный митинг
Категории: Лента новостей Происшествия Картина дня Новости СПб Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5