На Дворцовой площади в Петербурге начался траурный митинг в память о погибших в Кемерове

Люди возлагают цветы и свечи.

Сегодня, 27 марта, в Петербурге на Дворцовой площади был организован траурный митинг, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово, сообщает корреспондент Piter.TV.

На главной площади города проходит траурный митинг, который ранее был инициирован в социальных сетях и поддержан сотнями местных жителей.

Любой желающий может подойти и зажечь свечу. Люди возлагают цветы, которые принесли с собой. Сообщает корреспондент

Люди возлагают цветы и ставят свечи рядом с Александрийским столпом, у подножия которого организован стихийный мемориал. Там же проходит траурный молебен. Многие жители города пришли на Дворцовую площадь со своими детьми.

Траурный митинг продолжится на Марсовом поле в 19.00.

Напомним, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерове произошел 25 марта. День национального траура объявлен 28 марта.

Видео: Piter.TV