Видео: в Петербурге прошла генеральная репетиция "Алых парусов"

Праздник состоится уже завтра, в ночь с 23 на 24 июня.

В Петербурге прошла генеральная репетиция праздника выпускников "Алые паруса". Видео с места событий прислал корреспондент Piter.TV.

В этом году знаменитым парусником с алыми парусами будет не шведское судно "Три короны", а бригантина "Россия". Выпускники и гости праздника увидят ее в 00:40 в акватории Невы. Ранее в сети появилась карта, на которой отмечены места с самым лучшим видом на корабль. По предварительным данным, на праздник выпускников придут около 33 тыс. человек как из Петербурга, так и из других регионов России и других государств.

Piter.TV рассказал, чего ждать от торжества в 2019 году.

Видео: Piter.TV