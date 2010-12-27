В сети появилась карта лучших мест с видом на проход "Алых парусов"

Стало известно, откуда лучше всего можно увидеть корабль "Алые паруса" и салют в честь праздника выпускников. Проект Gigarama и сайт Life создали карту с лучшими смотровыми площадками.
Они считают, что лучший вид на праздник открывается с Биржевого моста, Кутузовской, Петроградской и Петровской набережных. Проход брига лучше всего смотреть с Университетской, Адмиралтейской и Мытнинской набережных.
На интерактивной карте создатели отметили местоположение станций метро, бесплатных туалетов, передвижных станций скорой помощи, а также десять входов и выходов с места проведения праздник.
Напомним, праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в Петербурга в ночь с 23 на 24 июня. На него придут около 33 тыс. выпускников. Вход на Дворцовую площадь осуществляется только по пригласительным билетам. Ранее Piter.TV рассказал о том, как мошенники обогащаются на празднике.
Фото: Piter.TV, life.ru
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