В сети появилась карта лучших мест с видом на проход "Алых парусов"

Парусник появится в акватории Невы в 0:40.

Стало известно, откуда лучше всего можно увидеть корабль "Алые паруса" и салют в честь праздника выпускников. Проект Gigarama и сайт Life создали карту с лучшими смотровыми площадками.

Они считают, что лучший вид на праздник открывается с Биржевого моста, Кутузовской, Петроградской и Петровской набережных. Проход брига лучше всего смотреть с Университетской, Адмиралтейской и Мытнинской набережных.

На интерактивной карте создатели отметили местоположение станций метро, бесплатных туалетов, передвижных станций скорой помощи, а также десять входов и выходов с места проведения праздник.

Напомним, праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в Петербурга в ночь с 23 на 24 июня. На него придут около 33 тыс. выпускников. Вход на Дворцовую площадь осуществляется только по пригласительным билетам. Ранее Piter.TV рассказал о том, как мошенники обогащаются на празднике.

Фото: Piter.TV, life.ru