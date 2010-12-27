Петербургские активисты "Весны" провели акцию в поддержку "политических заключенных", взятых перед выборами 18 марта

Движение "Весна" провело "заключенных" по Невскому проспекту.

Активисты движения “Весна” в Петербурге прошлись по Невскому проспекту в тюремных робах и с плакатами в поддержку “политических заключенных”, который взяли под арест на время проведения выборов 18 марта. Об этом сообщили лидеры организации.

Молодежная группа колонной прошла по центральной улице города на Неве. Своими действиями оппозиционеры хотели привлечь внимание к проблеме арестов несогласных с политикой президента Владимира Путина. По мнению участников движения, сроки заключения их коллегам назначили по сомнительным обвинениям.

На одежде активистов была пришита дата проведения всероссийского голосования за кандидатов в президенты государства. В руках у петербуржцев находились плакаты с фамилиями и именами задержанных полицией оппозиционеров: Дениса Михайлова, Артема Гончаренко, Андрея Пивоварова. Напомним, что среди пойманных представителями закона ареста сумела избежать только Елена Мазовецкая, которую заставили выплатить штраф за участие в несанкционированном митинге.

Напомним, что недовольство “Весны” направлено на выполнение петербургским центром “Э” отправления под стражу личностей из “списка 20”, которые, как считают оперативники, могут нести террористическую угрозу на момент проведения выборов.

Фото: Вконтакте/Движение “Весна”

