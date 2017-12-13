В Петербурге полиция задержала правозащитника Андрея Пивоварова из "Открытой России"

Правоохранительные органы задержали координатора организации "Открытой России" в Петербурге.

В Северной столице задержан координатор движения “Открытая Россия” Андрей Пивоваров. Мужчину поймали оперативники центра “Э” у парадной собственного дома. О том, что правозащитник находится под стражей полиции, рассказал сам петербуржец. Он написал об этом пост в социальной сети. Инцидент произошел утром 27 февраля.

Согласно полученным данным, Пивоварова должны были направить в 76 отделение правоохранительных органов. В настоящее время активист недоступен для входящих звонков.

Чем именно молодой человек привлек внимание полиции - неизвестно. Однако, 25 февраля он участвовал в санкционированном митинге в память о политике Борисе Немцове. После мероприятия, он написал подписчикам о возможном задержании из-за данного события.

Напомним, что вчера 25 суток заключения получил активист движения "Весна" за размещенную в окне желтую утку.

Фото:Вконтакте

