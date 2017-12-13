Еще один активист из "Весны" получил в Петербурге 25 суток ареста за политическую акцию протеста

В суде Петербурга арестовали очередного активиста "Весны".

Активиста движения “Весна” в Петербурге арестовали на 25 суток. Артема Гончаренко задержали в момент выхода из собственной квартиры. Молодой человек собрался посетить митинг в память о Борисе Немцове.

Ночь юноша провел в отделении полиции. Утром 26 февраля в Смольнинском районном суде его признали виновным в повторном нарушении правопорядка. Рецидивист-оппозиционер появится на публике уже после проведения выборов президента России. Известно, что вместе с ним допрашивали и коллегу по “Весне” Ярослава Путрова. Они вместе собирались посетить мероприятие на площади Ленина.

Сейчас Гончаренко признали виновным за проведение демонстрационной акции с желтой уткой в окне жилого дома. резиновое изделие появилось в Петербурге 28 января.

Напомним, что в прошлый раз Гончаренко оказался пойманным правоохранительными органами в мае 2017 года. Тогда в его отношении завели дело по поводу организации пикета около ЗакСа. В рамках программы “Забастовка избирателей” приняли участие 1,5-3 тысячи человек, было задержано 15 человек из оппозиции.

