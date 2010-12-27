Координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова выпустили из-под стражи и сразу же арестовали

В Петербурге Денис Михайлов опять задержан: его арестовали сразу после выхода из спецприемника.

Координатора команды Навального Дениса Михайлова в очередной раз задержали. Любопытен тот факт, что молодой человек едва успел выйти на свободу: сегодня заканчивалось его 30-дневное заключение под стражей. На выходе из спецприемника его тут же подхватили представители правоохранительных органов. Сейчас оппозиционера перевозят в 76 отделение полиции.

На 16 часов 2 марта оперативники начали составлять протокол по отношению к юноше. Активиста пытаются привлечь в соответствии с планом “Крепость”. Отметим, что по данной программе действия сотрудников ГУ МВД направлены на выявление личностей, которые представляют потенциальную угрозу для общественно-значимых объектов государства. Предполагает введение особого режима для представителей ведомств.

Отметим, что в полицейский участок не запустили коллег “по цеху” задержанного. На телефонные звонки Михайлов не отвечает.

Фото: Вконтакте/Команда Навального

