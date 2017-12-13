Координатор штаба Навального Денис Михайлов получил 30 суток ареста от Горсуда

Городской суд принял сторону районного суда и признал обоснованность ареста Дениса Михайлова.

Городской суд Петербурга оставил прежнее решение Октябрьского районного суда о взятии под арест координатора штаба Алексея навального. Дениса Михайлова обвиняют в организации и проведении несанкционированных митингов на территории Северной столицы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей на 30 суток. Отметим, что в рамках судебного процесса сторона защиты требует привлечь в качестве свидетеля главу ЦИК Эллу Памфилову.

В ходе заседания суд отклонил пять ходатайств относительно прекращения делопроизводства в отношении активиста Михайлова. Теперь мужчина будет праздновать день рождения в одиночной камере. “Праздник” должен был состояться через день после слушания.

Напомним, что одного из лидеров оппозиционного движения задержали во время акции протеста 28 января.

