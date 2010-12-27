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Координатор штаба Навального в Петербурге получил 30 суток ареста
Сегодня, 8:52
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lesjasap
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Координатор штаба Навального в Петербурге получил 30 суток ареста

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В Петербурге задержали координатора штаба Навального за проведение митинга.

В Петербурге задержан координатор штаба Навального. Денис Михайлов получил 30 суток за распространение запрещенных агитационных материалов. Немного ранее полиция провела похожую операцию в отношении активиста, выступающего за Алексея Навального в Липецке. 
 
Решение о Михайлове принял Октябрьский районный суд. Мужчина будет находиться в заключении в течение месяца. Изначально лидера движения по Северной столице обвинили в изготовлении и распространении агитматериалов,но после статью изменили на организацию и проведение несанкционированного митинга и шествия. Подобно мероприятие прошло и в Москве
 
Напомним, что волонтеры Навального раздавали листовки рядом со станциями метрополитена “Технический институт”, “Купчино”, “Звездная” и “Московская”. На этих брошюрах была напечатана “разоблачающая” информация про Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Активисты также призывали бойкотировать выборы 2018 года. 
Теги: арест , задержание , координатор , навальный , штаб навального
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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