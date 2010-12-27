Координатор штаба Навального в Петербурге получил 30 суток ареста

В Петербурге задержали координатора штаба Навального за проведение митинга.

В Петербурге задержан координатор штаба Навального. Денис Михайлов получил 30 суток за распространение запрещенных агитационных материалов. Немного ранее полиция провела похожую операцию в отношении активиста, выступающего за Алексея Навального в Липецке.

Решение о Михайлове принял Октябрьский районный суд. Мужчина будет находиться в заключении в течение месяца. Изначально лидера движения по Северной столице обвинили в изготовлении и распространении агитматериалов,но после статью изменили на организацию и проведение несанкционированного митинга и шествия. Подобно мероприятие п рошло и в Москве

Напомним, что волонтеры Навального раздавали листовки рядом со станциями метрополитена “Технический институт”, “Купчино”, “Звездная” и “Московская”. На этих брошюрах была напечатана “разоблачающая” информация про Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Активисты также призывали бойкотировать выборы 2018 года.