В Москве Алексея Навального увезли на автозаке

В первый час после начала акции "Забастовка избирателей" в Москве на улице Тверской полицией был задержан политик Алексей Навальный. Сам он предвидя такой исход заранее попросил сторонников не отбивать его у полиции.
Известно, что активиста задержали, когда он шел о обочине Тверской по направлению к Пушкинской площади.
Ранее Piter.tv писал, что центр "Э" рекомендует петербуржцам воздержаться от похода на митинг Навального. Также до начала акции в Северной столице до начала митинга были задержаны два волонтера штаба.
как же зб навальный с сабчаком.... знание 0 и на президента впялились.
обратите внимание на тот факт, с какой недовольной мимикой Навальный раздвигает своих сторонников,которые хотят его защитить и расчищает себе путь к полицейским и только потом начинает якобы упираться. Так себя не ведут люди, которых задерживают. спекталь с задержанием удался