В Москве Алексея Навального увезли на автозаке

Оппозиционер настоял продолжать акцию без него.

В первый час после начала акции "Забастовка избирателей" в Москве на улице Тверской полицией был задержан политик Алексей Навальный. Сам он предвидя такой исход заранее попросил сторонников не отбивать его у полиции.

Известно, что активиста задержали, когда он шел о обочине Тверской по направлению к Пушкинской площади.

Ранее Piter.tv писал, что центр "Э" рекомендует петербуржцам воздержаться от похода на митинг Навального. Также до начала акции в Северной столице до начала митинга были задержаны два волонтера штаба.