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Вчера, 15:01
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nadiputintseva
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В Москве Алексея Навального увезли на автозаке

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Оппозиционер настоял продолжать акцию без него.

В первый час после начала акции "Забастовка избирателей" в Москве на улице Тверской полицией был задержан политик Алексей Навальный. Сам он предвидя такой исход заранее попросил сторонников не отбивать его у полиции.

Известно, что активиста задержали, когда он шел о обочине Тверской по направлению к Пушкинской площади.

Ранее Piter.tv писал, что центр "Э" рекомендует петербуржцам воздержаться от похода на митинг Навального. Также до начала акции в Северной столице до начала митинга были задержаны два волонтера штаба.

Теги: акция забастовка избирателей , задержали навального , новости россии , происшествия
Категории: Новости России Происшествия

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    Вчера 16:05

    обратите внимание на тот факт, с какой недовольной мимикой Навальный раздвигает своих сторонников,которые хотят его защитить и расчищает себе путь к полицейским и только потом начинает якобы упираться. Так себя не ведут люди, которых задерживают. спекталь с задержанием удался

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