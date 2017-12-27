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До начала митинга были задержаны два волонтера штаба Навального
Сегодня, 13:57
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nadiputintseva
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До начала митинга были задержаны два волонтера штаба Навального

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Активистов грозятся оставить в тюрьме до утра.

За полчаса до начала митинга на Площади Пролетарской Диктатуры задержали двух волонтеров штаба Алексея Навального. Об этом сообщили на официальной станице петербургского штаба  в twitter.

Макара Дьяконова и Дмитрия Мякшина задержали около штаба на Вознесенском проспекте для установления личности:

2 волонтёра задержаны недалеко от штаба «для установления личности», их везут в 76 ОП. У них пытались отобрать телефоны, а теперь, со слов ребят, угрожают 19.3 и тем, что продержат до утра.

Штаб Навального в Петербурге

Задержанным вменяют статью "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Напомним, ранее Piter.tv сообщает, Центр "Э" рекомендует петербуржцам воздержаться от похода на митинг Навального.

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Теги: алексей навальный , забастовка избирателей , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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