До начала митинга были задержаны два волонтера штаба Навального

Активистов грозятся оставить в тюрьме до утра.

За полчаса до начала митинга на Площади Пролетарской Диктатуры задержали двух волонтеров штаба Алексея Навального. Об этом сообщили на официальной станице петербургского штаба в twitter.

Макара Дьяконова и Дмитрия Мякшина задержали около штаба на Вознесенском проспекте для установления личности:

2 волонтёра задержаны недалеко от штаба «для установления личности», их везут в 76 ОП. У них пытались отобрать телефоны, а теперь, со слов ребят, угрожают 19.3 и тем, что продержат до утра. Штаб Навального в Петербурге

Задержанным вменяют статью "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Напомним, ранее Piter.tv сообщает, Центр "Э" рекомендует петербуржцам воздержаться от похода на митинг Навального.