Центр "Э" рекомендует петербуржцам воздержаться от похода на митинг Навального

Центр по противодействию экстремизму отметил, что нарушения будут пресекаться правоохранительными органами.

Правительство Санкт-Петербурга вместе с полицией напомнили петербуржцам о незаконной акции оппозиционера Алексея Навального. Предупреждения были разосланы в мессенджерах и социальных сетях.

За последние сутки представители полицейского Центра "Э" распространили информацию в телеграмм-чаты о том, что данное мероприятие не является согласованным, а значит, его организация нарушает действующее законодательство.

Рекомендуем петербуржцам воздержаться от участия в данной акции. Любые правонарушения, которые могут иметь место в случае проведения акции, будут пресекаться правоохранительными органами Комитет по законности, правопорядку и безопастности

Напомним, поводом для проведения "Забастовки избирателей" послужил отказ ЦИКа зарегистрировать Алексея Навального в кандидаты на пост президента РФ. В Центризбиркоме сослались на непогашенную судимость. Стоит отметить, что акции были согласованы почти везде, кроме Москвы и Санкт-Петебрурга.