После митингов в Петербурге сменился глава Центра "Э"

Вячеслав Шамко руководил подразделением с сентября 2019.

В Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Петербургу и области (Центр "Э") сменился начальник. Место 36-летнего полковника Вячеслава Шамко может занять подполковник Алексей Шабанов, сообщило "47news".

По данным издания, решение было принято сегодня, 26 января, а сообщили его во время видеоконференции руководителей подразделений. Новым главой Центра "Э" стал Алексей Шабанов, которые ранее управлял полицией Фрунзенского района.

На данный момент на сайте ГУ МВД по Петербургу и области начальником Центра все еще значится Вячеслав Шамко.

Кадровые перестановки прошли сразу же после несогласованных митингов 23 января.

Фото: Piter.TV