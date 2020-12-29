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После митингов в Петербурге сменился глава Центра "Э"
Сегодня, 16:05
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nadezhda_sib

После митингов в Петербурге сменился глава Центра "Э"

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Вячеслав Шамко руководил подразделением с сентября 2019.

В Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Петербургу и области (Центр "Э") сменился начальник. Место 36-летнего полковника Вячеслава Шамко может занять подполковник Алексей Шабанов, сообщило "47news". 

По данным издания, решение было принято сегодня, 26 января, а сообщили его во время видеоконференции руководителей подразделений. Новым главой Центра "Э" стал Алексей Шабанов, которые ранее управлял полицией Фрунзенского района. 

На данный момент на сайте ГУ МВД по Петербургу и области начальником Центра все еще значится Вячеслав Шамко. 

Кадровые перестановки прошли сразу же после несогласованных митингов 23 января.

Фото: Piter.TV

Теги: мвд по петербургу и ленобласти, митинги, руководство полиции, центр э
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Anton566
Сегодня 16:45

Вообще их нахрен разогнать!

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