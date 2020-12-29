После митингов в Петербурге сменился глава Центра "Э"

В Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Петербургу и области (Центр "Э") сменился начальник. Место 36-летнего полковника Вячеслава Шамко может занять подполковник Алексей Шабанов, сообщило "47news".
По данным издания, решение было принято сегодня, 26 января, а сообщили его во время видеоконференции руководителей подразделений. Новым главой Центра "Э" стал Алексей Шабанов, которые ранее управлял полицией Фрунзенского района.
На данный момент на сайте ГУ МВД по Петербургу и области начальником Центра все еще значится Вячеслав Шамко.
Кадровые перестановки прошли сразу же после несогласованных митингов 23 января.
Фото: Piter.TV
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Вообще их нахрен разогнать!