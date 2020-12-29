Видео: в столкновении с протестующими на Сенатской полиция применила дубинки

Столкновение с элементами побоища произошло в районе 15 часов. Канал Piter.TV зафиксировал инцидент на видео.

Канал Piter.TV публикует видео применения резиновых дубинок со стороны силовиков в отношении протестующих. Момент инцидента снял на мобильный телефон наш корреспондент на Сенатской площади. По его словам, "побоище" произошло в тот момент, когда оцепление стало оттеснять группу протестующих. Те не подчинились, попытались "потолкаться" с силовиками, после чего полиция пустила в ход дубинки. Некоторые правоохранители только замахивались ими и показывали возможность удара, а другие все-таки приложились по частям тела оппонентов. Публикуем кадры момента столкновения.

Во время столкновения протестующих и полиции офицер с мегафоном призывал собравшихся подчиниться действиям полиции. При этом автомобилисты, проезжавшие мимо места несанкционированной акции выражали солидарность с собравшимися автомобильными гудками, свистом и выкриками. Кроме того, со стороны протестующих, находившихся у памятника Медному всаднику в полицию летели снежки.

Информации о пострадавших от действий МВД на месте ЧП получить не удалось.

Видео: Piter.TV