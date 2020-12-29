Видео: в столкновении с протестующими на Сенатской полиция применила дубинки

Канал Piter.TV публикует видео применения резиновых дубинок со стороны силовиков в отношении протестующих. Момент инцидента снял на мобильный телефон наш корреспондент на Сенатской площади. По его словам, "побоище" произошло в тот момент, когда оцепление стало оттеснять группу протестующих. Те не подчинились, попытались "потолкаться" с силовиками, после чего полиция пустила в ход дубинки. Некоторые правоохранители только замахивались ими и показывали возможность удара, а другие все-таки приложились по частям тела оппонентов. Публикуем кадры момента столкновения.
Во время столкновения протестующих и полиции офицер с мегафоном призывал собравшихся подчиниться действиям полиции. При этом автомобилисты, проезжавшие мимо места несанкционированной акции выражали солидарность с собравшимися автомобильными гудками, свистом и выкриками. Кроме того, со стороны протестующих, находившихся у памятника Медному всаднику в полицию летели снежки.
Информации о пострадавших от действий МВД на месте ЧП получить не удалось.
Видео: Piter.TV
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Дубинками бить людей!!!это же очень больно,наказывать надо таких полицаев!!!
Йомайо использовали дубинки я надсґ там нікого не вбили і ніхто не постраждав!
Даа бордак везде опять запод спонсирует