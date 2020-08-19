В полиции объяснили, как граждане попадают в списки "организаций протестного толка"

Речь идет о гражданах, к которым приходят с предупреждением.

Депутат Борис Вишневский узнал, как региональное МВД выбирает людей, к котором придет с профилактикой о "недопустимости противоправных действий". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 9 апреля.

Напоминаю, что перед январскими акциями полиция приходила домой к нескольким "яблочникам", ранее даже не привлекавшимся к административной ответственности, и предупреждала о недопустимости участия в несанкционированных акциях. На мой вопрос - к кому приходят, - полиция тогда мне ответила, что это делается по спискам, которые составляет центр "Э", включая туда "лиц, которые причисляют себя к организациям протестного толка". пояснил депутат.

В ответе на запрос говорится о том, что органы внутренних дел руководствуются комплексом сведений, однако какими именно — рассказать не могут, сославшись на государственную тайну. Привлечение лица к уголовной и/или административной ответственности учитывается, но не является обязательным условием.

Точного определения "организации протестного толка" в МВД дать не смогли, но оно находится по смыслу рядом с выражениями "протестные движения", "протестная активность" и "протестный характер".

Накануне в петербургский штаб Навального пришли восемь полицейских.

Фото: Piter.TV