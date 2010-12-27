Активиста оставили отбывать наказание за решеткой за желтую надувную утку

Суд рассмотрел жалобу осужденного.

Суд Санкт-Петербурга 7 марта рассмотрел жалобу по факту ареста одного из активистов молодежного движения "Весна". По информации пресс-службы судов, Артем Гончаренко останется за решеткой на все 25 суток, которые ему назначили ранее.

Суд проигнорировал доводы защиты Артёма (Анастасия Буракова из "Открытой России" и Максим Оленичев из "Команды 29") об отсутствии в действиях Артёма состава правонарушения. Выполнить требование разойтись невозможно находясь дома, а в квартире не было митинга и 1000 человек. Кроме того, действия Артема не являются публичным мероприятием, т.к. публичное мероприятие должно быть открытым, а это квартира, куда не каждый может попасть. Движение "Весна"

Ранее Piter.tv сообщал, что юношу задержали на выходе из собственной квартиры перед митингом в память о Борисе Немцове. Всю ночь активист провел в отделении полиции, а утром 26 февраля Смольнинский районный суд признал его виновным в демонстрационной акции. Из окна осужденного торчала надувная желтая утка.

Стоит отметить, что на Гончаренко уже ранее привлекался к ответственности по делу об организации пикета около здания ЗакСа.