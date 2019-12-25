Специалисты обработали более 2 тысяч квадратных метров.

Минувшей ночью в Петербурге продезинфицировали Витебский вокзал. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Железнодорожники Октябрьской совместно со специалистами МЧС специальным противовирусным составом обработали более 2 тысяч квадратных метров. В последний раз Ладожский вокзал дезинфицировали в середине августа.

Железнодорожники просят пассажиров соблюдать масочный режим. В ходе регулярных проверок на объектах железнодорожного транспорта продолжают выявляться пассажиры, игнорирующие обязательное ношение масок. Так, в период локдауна в Ленобласти составили более 50 протоколов о нарушении "масочного режима".

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги