  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В период локдауна в Ленобласти составили более 50 протоколов о нарушении "масочного режима"
Сегодня, 19:13
109
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В период локдауна в Ленобласти составили более 50 протоколов о нарушении "масочного режима"

0 0

Специалисты также провели свыше 130 профилактических бесед.

Во вторник, 9 ноября, в период с 30 октября по 8 ноября сотрудники комитета Ленобласти по транспорту составили 57 протоколов о нарушениях "масочного режима" и провели свыше 130 профилактических бесед. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Проверки проходили в электропоездах, на вокзалах и в автобусах. По словам председателя комитета Ленобласти по транспорту Михаила Присяжнюка, ношение масок в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры на сегодняшний день остается обязательной мерой. Он также добавил, что проверки организовали на всех транспортных направлениях области. 

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге железнодорожники просят пассажиров соблюдать масочный режим.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: масочный режим, проверка, протоколы, профилактические беседы
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии