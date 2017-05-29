В период локдауна в Ленобласти составили более 50 протоколов о нарушении "масочного режима"

Специалисты также провели свыше 130 профилактических бесед.

Во вторник, 9 ноября, в период с 30 октября по 8 ноября сотрудники комитета Ленобласти по транспорту составили 57 протоколов о нарушениях "масочного режима" и провели свыше 130 профилактических бесед. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Проверки проходили в электропоездах, на вокзалах и в автобусах. По словам председателя комитета Ленобласти по транспорту Михаила Присяжнюка, ношение масок в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры на сегодняшний день остается обязательной мерой. Он также добавил, что проверки организовали на всех транспортных направлениях области.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге железнодорожники просят пассажиров соблюдать масочный режим.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти