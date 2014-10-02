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В Петербурге железнодорожники просят пассажиров соблюдать масочный режим
Сегодня, 11:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге железнодорожники просят пассажиров соблюдать масочный режим

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В ходе регулярных проверок на объектах железнодорожного транспорта продолжают выявляться пассажиры, игнорирующие обязательное ношение масок.

Железнодорожники Октябрьской магистрали просят пассажиров соблюдать масочный режим на вокзалах, станциях и в поездах. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В ходе регулярных проверок на объектах железнодорожного транспорта продолжают выявляться пассажиры, игнорирующие обязательное ношение масок.

Железнодорожные службы регулярно проводят дезинфекционную обработку объектов инфраструктуры и подвижного состава, работники железной дороги соблюдают нормы безопасности, а также проходят вакцинацию.

Фото: Telegram / Спб-Главный

Теги: маски, ожд, ржд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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