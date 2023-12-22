Масляные пятна на Фонтанке и Малой Невке проверит полиция

Пятна обнаружили в воде возле Аничкова моста и у Петровской косы.

На Фонтанке и Малой Невке петербуржцы заметили пятна нефти. По словам горожан, они имеют яркий запах. На место случившегося прибыли сотрудники транспортной полиции. Об этом сообщили в tg-канале "Транспортная полиция СЗФО".

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками транспортной полиции выявлена видеозапись, на которой в реке Фонтанке и Малой Невке видны масляные пятна. Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

Пятна обнаружили в воде возле Аничкова моста и у Петровской косы. Сейчас проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Фото: Telegram / Транспортная полиция СЗФО