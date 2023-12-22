Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге с 28 апреля по 1 мая

В Северной столице пройдут тематические выставки, творческие мастер-классы и красочное шоу. Горожане увидят ледоколы.

В Петербурге с 28 апреля по 1 мая пройдет Фестиваль ледоколов. Жители города на Неве и туристы увидят четыре судна, три из которых — действующие. Экскурсии по ледоколам будут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В Северной столице пройдут тематические выставки, творческие мастер-классы и красочное шоу в акватории Невы — вальс буксиров, который стал визитной карточкой праздника.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет забег PushkinRun на 10 км.

Фото: Piter.tv, Telegram / Правительство Петербурга