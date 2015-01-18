В Петербурге продезинфицировали Витебский вокзал

Специальным раствором обработали 2,1 тысяч "квадратов".

В среду, 18 августа, в официальном телеграм-канале Октябрьской железной дороги сообщили, что совместно с сотрудниками МЧС была проведена дезинфекция первого в России вокзала – Витебского.

Дезинфекция назвали в стиле "модерн".

Специалисты обработали специальный составом 2,1 тыс. "квадратов". Акцент традиционно сделали на на поверхности, с которыми взаимодействуют пассажиры: поручни, двери, камеры хранения, досмотровое оборудование, кассовые окна.

Ранее мы писали, что в Петербурге вновь продезинфицировали Московский вокзал.

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги