В Петербурге вновь продезинфицировали Московский вокзал. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
В санитарной обработке помещений вокзала принимали участие железнодорожники и сотрудники регионального МЧС России. Специалистам удалось продезинфицировать 3,6 тысяч квадратных метров.
Особое внимание сотрудники уделяли дверным ручкам, поручням, камерам хранения, досмотровому оборудованию и кассовым окнам. Поскольку именно с этими поверхностями наиболее частый контакт.
В последний раз масштабная дезинфекция проводилась в апреле прошлого года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции железнодорожники и спасатели продезинфицировали семь тысяч квадратных метров.
Ранее губернатор рассказал об эпидемиологической обстановке в Петербурге.
Фото: пресс-служба ОЖД
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