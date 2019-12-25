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Губернатор рассказал об эпидемиологической обстановке в Петербурге
Сегодня, 19:50
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Губернатор рассказал об эпидемиологической обстановке в Петербурге

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Третья коронавирусная волна ещё не завершилась.

В понедельник, 16 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире "Радио Россия" об эпидемиологической ситуации в городе. 

По словам Беглова, эпидемиологическая обстановка в городе стабилизируется. В связи с чем медучреждения возвращаются к плановой работе, в том числе и Городская больница №33. До конца месяца еще три федеральных стационара вернутся к плановому приему больных. 

Глава Петербурга отметил, что в августе уменьшилось число госпитализаций. Согласно статистике, количество заболевших за сутки снизилось на 300 по сравнению с прошлым днем. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,91 при нормативе не более единицы. Также, по данным на 15 августа, более 42% коронавирусных коек свободно в Петербурге. Однако третья волна вовсе не завершилась. 

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, коронавирус, радио россия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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