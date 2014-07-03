Более 42% коронавирусных коек свободно в Петербурге

В городе осталось больше 266 тыс. доз вакцин от коронавируса.

Новую информацию, связанную с эпидемиологической ситуацией в Петербурге, предоставила пресс-служба правительства города 15 августа.

Так, полностью закончили цикл вакцинации от коронавируса уже 1 241 830 человек, первично привились 1 409 538 человек. Суточные показатели вакцинации – 7 261 человек первично, 19 717 завершили цикл. В городе осталось больше 266 тыс. доз вакцин от коронавируса. Пунктов вакцинации – 163.

На прием больных с ковидом и пневмониями работают 13 городских стационаров и 7 федеральных, где развернуто 6 735 коек (свободно 42,46%). На ИВЛ находятся 227 человек, а в реанимациях — 497.

Коэффициент распространения коронавирус составляет 0,96 при нормативе не более единицы, как и день назад. Активность на улицах составляет 63%.

Во временном инфекционном госпитале "Ленэкспо", один из павильонов которого недавно закрыли, остается 93 человека. В пансионате "Заря" находится 462 человека, а в пансионате "Балтиец" на обсервации – только двое.

Амбулаторно от коронавируса и пневмоний проходят лечение 37 515 человек, 37 763 – получают бесплатную лекарственную терапию на дому.

Фото: Piter.tv